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Чемпион мира по футболу и лучший бомбардир клуба Бундеслиги умер в возрасте 78 лет

Бернд Гельценбейн ушел из жизни, проиграв борьбу с серьезной болезнью.
Сегодня, 17:28
Бернд Гельценбейн / Getty Images
Бернд Гельценбейн / Getty Images

Экс-футболист сборной Западной Германии и айнтрахтского Франкфурта Бернд Гельценбейн скончался в возрасте 78 лет.

Как сообщают различные немецкие источники, причиной смерти Бернда стала проигранная долговременная борьба с серьезной болезнью, которая не уточняется.

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Гельценбейн становился со своей сборной серебряным призером Чемпионата Мира-1976 и победителем Чемпионата Европы-1974, а также до сих пор является лучшим бомбардиром в истории Айнтрахта.

За Западную Германию нападающий, который также время от времени играл на позиции вингера провел 40 матчей, забив 5 мячей. За Айнтрахт на его счету 420 матчей с 1967 по 1981 год, где он забил 160 голов.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия бундеслига айнтрахт

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