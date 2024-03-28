Бывший защитник сборной Англии и Ливерпуля умер в возрасте 75 лет

Бывший английский футболист Ларри Ллойд скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ноттингем Форест.

Причина смерти экс-защитника пока не уточняется.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти Ларри Ллойда.

Ларри был неотъемлемым игроком команды Ноттингема, которая в 1979 и 1980 годах подряд выиграла два Кубка европейских чемпионов, в общем сыграв 218 матчей в составе клуба.

Мы выражаем наши соболезнования друзьям и семье Ларри в это действительно печальное время. Покойся с миром, Ларри", - сказано в заявлении "лесников".

Отметим, что помимо двух подряд Кубков европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов - прим.) Ллойд также выиграл с Ливерпулем Чемпионат Англии в 1973 и Кубок УЕФА (сейчас Лига Европы - прим.) в том же году, и провел несколько матчей за сборную Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что Ноттингем Форест оспаривает решение о снятии с себя очков в текущем сезоне.

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