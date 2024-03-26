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Клуб АПЛ подал апелляцию на решение о снятии очков

Ноттингем Форест пытается вернуть отобранные баллы.
Сегодня, 18:53
Игроки Ноттингем Форест
Игроки Ноттингем Форест

Английский Ноттингем Форест подал апелляцию на решение АПЛ о снятии с клуба 4 очков в этом сезоне.

Как сообщает пресс-служба "лесников", аутсайдер элитного английского дивизиона решил обжаловать решение, из-за которого он опустился в зону вылета.

"Ноттингем Форест может подтвердить, что сегодня подал апелляцию против четырех пунктов санкций, наложенных Комиссией в связи с нарушением клубом Правил прибыли и устойчивого развития (PSR) Премьер-лиги. Пока клуб не будет делать никаких заявлений", - отмечается в официальном. пресс-релизе на сайте клуба.

Стоит отметить, что АПЛ в своем сообщении объяснила санкции в отношении "лесников" вот так: "Дело Ноттингем Форест было передано в независимой комиссии 15 января этого года, после того как клуб признал, что превысил установленный порог (61 миллион фунтов стерлингов) на 34,5 миллиона фунтов. Порог был ниже 105 миллионов фунтов, потому что клуб в оцениваемом периоде (три сезона) провел два сезона в Чемпионшипе".

Необходимо упомянуть, что до того, как у коллектива Нуну Эшпириту Санту отняли набранные баллы, они шли на 16-й позиции, но снятие 4 очков опустило команду на 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Также надо сказать, что АПЛ уже отнимала в этом сезоне очки у Эвертона. Сначала у "ирисок" забрали 10 зачетных пунктов, но затем вернули четыре балла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Ноттингем Форест

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