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АПЛ сняла с Ноттингема очки из-за нарушения финансовых правил

Английский клуб опустился в зону вылета.
Сегодня, 17:40
Ноттингем Форест / Getty Images
Ноттингем Форест / Getty Images

Ноттингем Форест был оштрафован на 4 очка в результате нарушения финансовых правил. Об этом сообщает Английская Премьер-лига.

Английская Премьер-лига приняла это решение, учитывая, что клуб превысил допустимый лимит убытков в 105 миллионов фунтов за три сезона.

Отчетный период закончился 30 июня. Клуб планирует обжаловать данное решение.

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В свою защиту Ноттингем Форест утверждал, что сделка с Бреннаном Джонсоном, проданным в Тоттенхэм за 47,5 миллиона фунтов, была частью плана по увеличению выручки. Комиссия не приняла эти аргументы во внимание.

Таким образом, после штрафа клуб опустился на 18-е место в турнирной таблице, на его счету 21 очко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Ноттингем Форест

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