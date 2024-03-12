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У Милана проблемы: Финансовая гвардия провела обыски в штаб-квартире клуба

Считается, что "россонери" до сих пор могут принадлежать своим старым владельцам, а не Джерри Кардинале и его RedBird Capital Group.
Сегодня, 20:45
Casa Milan / Getty Images
Casa Milan / Getty Images

Во вторник, 12 марта, Финансовая гвардия Италии провела обыски в штаб-квартире Милана, сообщает SempreMilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, обыски связаны со сделкой RedBird Capital Group по покупке клуба у Elliott Management.

В основе обвинений лежит идея о том, что Милан на самом деле до сих пор принадлежит Elliott Management, а не Джерри Кардинале и его компании RedBird Capital Group, которая с августа 2022 года выступает владельцем клуба.

Нынешний генеральный директор "россонери"  Джорджо Фурлани находится под следствием прокуратуры Милана по подозрению в его причастности к сделке. То же самое относится и к бывшему генеральному директору Ивану Газидису.

Джорджо Фурлани
Джорджо Фурлани / Источник: Getty Images

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Ни в одном сообщении не упоминаются другие действующие управленцы Милана. Но дело, возможно, не ограничивается одним Фурлани.

Обыски проводились не только в штаб-квартире клуба, но и в частных домах. Были изъяты документы и скопированы данные с компьютеров и телефонов.

Обвинения основываются на трех документах: документах, поданных в SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) в США, других документах, найденных в Люксембурге, и одном из недавних внутренних документов, составленных с целью продать клуб арабским инвесторам.

Если эти обвинения подтвердятся, итальянский клуб рискует получить спортивный штраф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А

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