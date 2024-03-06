Милан все еще хочет построить новый стадион, но не отказывается от варианта с реконструкцией Сан-Сиро

Президент Милана Паоло Скарони еще раз подтвердил, что клуб по-прежнему сосредоточен на строительстве нового стадиона в Сан-Донато.

Но при этом "россонери" не закроют дверь для идеи реконструкции Сан-Сиро, сообщает SempreMilan со ссылкой на Calciomercato.

"Важно то, что в результате этой реконструкции появится современный стадион, на котором мы сможем продолжать играть со зрителями во время работы. Сан Донато? Мы сконцентрированы на этом проекте, который остается приоритетным", — сказал Скарони.

Недавно компания Webuild предложила свои возможности и услуги для реализации проекта реконструкции Сан-Сиро таким образом, чтобы это не повлияло на использование стадиона, пока работы продолжаются.

Позже последовали сообщения о том, что владелец Милана Джерри Кардинале и владелец Интера Стивен Чжан общались по поводу возможности работы над совместным планом. Однако для "дьяволов" приоритетный вариант - построение новой арены.

Читай также: Сульшер: Манчестер Юнайтед не стоило возвращать Роналду

Если клуб успеет оформить все необходимые документы, работы над построением стадиона начнутся в конце этого года. Милан ожидает, что играть на Сан-Донато он сможет уже в 2029 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!