iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан все еще хочет построить новый стадион, но не отказывается от варианта с реконструкцией Сан-Сиро

"Россонери" будут рассматривать все доступные опции.
Вчера, 22:46
Сан-Сиро / Getty Images
Сан-Сиро / Getty Images

Президент Милана Паоло Скарони еще раз подтвердил, что клуб по-прежнему сосредоточен на строительстве нового стадиона в Сан-Донато. 

Но при этом "россонери" не закроют дверь для идеи реконструкции Сан-Сиро, сообщает SempreMilan со ссылкой на Calciomercato.

"Важно то, что в результате этой реконструкции появится современный стадион, на котором мы сможем продолжать играть со зрителями во время работы. Сан Донато? Мы сконцентрированы на этом проекте, который остается приоритетным", — сказал Скарони.

Недавно компания Webuild предложила свои возможности и услуги для реализации проекта реконструкции Сан-Сиро таким образом, чтобы это не повлияло на использование стадиона, пока работы продолжаются.

Позже последовали сообщения о том, что владелец Милана Джерри Кардинале и владелец Интера Стивен Чжан общались по поводу возможности работы над совместным планом. Однако для "дьяволов" приоритетный вариант - построение новой арены.

Читай также: Сульшер: Манчестер Юнайтед не стоило возвращать Роналду

Если клуб успеет оформить все необходимые документы, работы над построением стадиона начнутся в конце этого года. Милан ожидает, что играть на Сан-Донато он сможет уже в 2029 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Сан Сиро

Статьи по теме

В Баварии оценили, во сколько обойдется трансфер лидера Милана В Баварии оценили, во сколько обойдется трансфер лидера Милана
Игрок Лацио - о своем удалении в игре с Миланом: Отсутствие спортивного принципа победило Игрок Лацио - о своем удалении в игре с Миланом: Отсутствие спортивного принципа победило
Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан
Милан вырвал победу над Лацио, завершив матч с численным преимуществом в три игрока Милан вырвал победу над Лацио, завершив матч с численным преимуществом в три игрока
Помочь журналистам

Видео

Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген
Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Футбол01:01
Боруссия Д квалифицировалась на новый клубный чемпионат мира за счет вылета РБ Лейпциг из Лиги чемпионов
Европа00:59
Манчестер Сити - второй клуб, который не проигрывал на протяжении 30+ подряд домашних матчей в ЛЧ
Лига Чемпионов00:33
Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген
Киберспорт00:32
S1mple проиграл первый матч в карьере в Counter Strike 2 и вылетел из турнира
Олимпийские игры00:27
ITF допустила российских и белорусских теннисистов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх
Европа00:25
Лунин - худший игрок Реала в матче против РБ Лейпциг
Лига Чемпионов00:08
Лига чемпионов: Манчестер Сити одолел Копенгаген, Реал не смог обыграть Лейпциг
Лига Чемпионов00:05
Манчестер Сити повторно обыграл Копенгаген и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
Европа23:58
Реал не сумел во второй раз обыграть РБ Лейпциг, но все равно прошел в 1/4 ЛЧ
Европа23:38
Холанд догнал Агуэро по количеству голов в Лиге Чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK