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Сульшер: Манчестер Юнайтед не стоило возвращать Роналду

Экс-наставник манкунианцев трезво оценил второй период карьеры португальца на Олд Траффорд.
Вчера, 22:21
Оле Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду / Getty Images
Оле Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду / Getty Images

Летом 2021 года Криштиану Роналду покинул Ювентус и вернулся в Манчестер Юнайтед, который перехватил игрока у Манчестер Сити.

И несмотря на то, что в первом сезоне после возвращения португалец забил 24 гола во всех турнирах, история второго захода футболиста на Олд Траффорд получилась далеко не такой, какой ее все себе представляли.

По ходу сезона-2021/22 был уволен главный тренер Оле Гуннар Сульшер, а в январе 2023 года Роналду уехал в Саудовскую Аравию. Тренер рассказал, как он сейчас оценивает возвращение своего бывшего одноклубника.

"Меня спросили: "Хочешь, чтобы мы попробовали его подписать?". Я сказал да – очевидно, мы знаем, что Криштиану качественный, и ему 37 лет, но мы должны сделать это – он лучший бомбардир в мире", - цитирует норвежца Manchester Evening News.

"В итоге в МЮ не срослось ни у меня, ни у Криштиану., но на тот момент это было правильное решение".

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"Мы были одной из самых прессингующих команд до того, как к нам присоединился Роналду. Мы отпустили Дэна Джеймса, когда пришел Криштиану, это два разных типа игроков. Для меня это было правильное решение, но оно оказалось неправильным".

Ранее Оле Гуннар Сульшер рассказал, как он советовал руководству Манчестер Юнайтед подписать совсем молодого Эрлинга Холанда и как его совет не был услышан.

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