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Экс-тренер Ман Юнайтед рассказал, что дважды предлагал клубу подписать Холанда

Оле-Гуннар Сульшер хотел, чтобы манкунианцы подписали игрока, еще когда он играл за Мольде.
Сегодня, 17:54
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что у "красных дьяволов" было несколько шансов подписать Эрлинга Холанда.

По словам норвежца, он предлагал манкунианцам своего соотечественника, еще когда он играл за Мольде, а затем уже после перехода в РБ Зальцбург.

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Холанд был у меня в Мольде на протяжении двух сезонов. Летом перед тем, как я пришел сюда (в Ман Юнайтед - прим.), я позвонил в клуб и сказал: "Вы должны подписать этого парня. Он будет первоклассным игроком". 

Это был июнь, июль 2018 года, и они сказали "нет". У них было достаточно отчетов об игроках. Тогда я стал временным менеджером, и мы продали Халанда в РБ Зальцбург. 

Я сразу сказал клубу, чтобы они покупали его, пока у него есть клаусула. Мы тогда это знали, и никто другой не заплатил бы такие деньги - 20 миллионов евро, это была бы выгодная сделка.

Это было решение клуба не идти на это тогда. Мы никогда не делали предложений и не выходили на него, пока он не начал забивать за Зальцбург.

К тому времени все топ-клубы уже охотились на него. Его отступные тогда были еще хорошими - 60 миллионов евро", - заявил специалист.

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