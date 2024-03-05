Холанд поставил на место критиков, упрекающих его в разбазаривании моментов

Норвежец даже так забивает очень много.

Эрлинг Холанд жестко ответил своим критикам.

После матча с Манчестер Юнайтед, многие вновь заговорили о том, что норвежец впустую теряет немало моментов.

Однако Эрлинг заявил, что ему не нужно слушать всех этих людей, ведь в прошлом сезоне он легко стал лучшим бомбардиром чемпионата.

"В прошлом году я забил 36 голов и стал лучшим бомбардиром. В этом сезоне у лучшего бомбардира 18 голов, так что можно рассуждать двояко, хороший это сезон для меня или нет. Думаю, мы неплохо работаем как команда, и это моя главная цель.

Я промахивался, упускал много шансов. Возможно, в будущем я упущу еще один большой момент, и люди будут критиковать меня. Нужно ли мне об этом думать? Нет", – приводит слова нападающего BBC.

Ранее также Гвардиола расхвалил еще одного игрока Ман Сити.

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