Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1: обзор матча и результат игры 03.03.2024
В воскресенье, 3 марта, на Этихаде в рамках 27-го тура Английской Премьер-лиги состоялось Манчестерское дерби между Сити и Юнайтед.
Все прекрасно понимали, в каком ключе будет проходить матч. И именно так он и прошел. Хотя стоит признать, что события на старте поединка заставили подумать, что результат может оказаться другим.
Сити ожидаемо с первых же секунд завладел инициативой, а Юнайтед вжался в собственную штрафную. Гостям удалось отбиться от стартового навала на свои ворота.
Быстрый гол болельщики увидели, но в исполнении не той команды. На 8-й минуте "красные дьяволы" убежали в атаку. Бруно Фернандеш, будучи на линии штрафной спиной к воротам, покатил мяч под удар Маркусу Рэшфорду.
Англичанин нанес мощнейший удар метров с 25-ти - мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку ворот Эдерсона, у которого не было ни единого шанса отбить этот выстрел.
В дальнейшем у Рэшфорда было еще два отличных шанса, но в первом он не смог убежать на "свидание" с вратарем из-за плохого приема мяча, а во втором он не сумел как следует попасть по мячу во время удара с нескольких метров.
Оформив преимущество, гости вернулись к обороне, а "горожане" принялись раз за разом штурмовать их штрафную площадь.
И хотя в целом оборона МЮ справлялась с угрозами, опасные моменты у ворот Андре Онана все равно создавались. Чего только стоит невероятный промах Эрлинга Холанда, который ударил с линии вратарской выше перекладины.
Все же после перерыва команда Пепа Гвардиолы взяла свое. На этот раз на шедевр Рэшфорда ответил своим шедевром Фил Фоден. Вингер Сити получил мяч у штрафной и сместился ближе к центру, после чего нанес удар в дальний угол, с которым не справился Онана.
После гола Фодена был только один вопрос: когда Ман Сити забьет второй. Ответ на этот вопрос мы получили за десять минут до конца матча. И снова главным героем выступил Фоден.
Хулиан Альварес передачей нашел англичанина в штрафной соперника, а тот нанес точный удар с острого угла.
Но и на этом матч не закончился, так как Холанд не хотел уходить с поля без гола. В этом ему любезно помог Софьян Амрабат: марокканец у своих ворот подарил мяч Родри, который тут же отдал пас на форварда.
С близкого расстояния норвежец отправил мяч в сетку ворот, чем установил окончательный счет этого дерби.
Манчестер Сити продолжает отставать от Ливерпуля на одно очко, а Манчестер Юнайтед все больше отдаляется от заветного четвертого места, до которого теперь 11 очков.
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Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 27-го тура АПЛ
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Фоден, 56, 80, Холанд, 90+1 - Рэшфорд, 8.
Ожидаемые голы (xG): 3,15 - 0,19
Владение мячом: 73% - 27%
Удары: 27 - 2
Удары в створ: 8 - 1
Фолы: 5 - 10
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Диаш, Аке - Родри, Силва, Фоден (Бобб, 90+7), Де Брюйне, Доку (Альварес, 59) - Холанд.
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Варан, Эванс (Камбвала, 69), Линделеф - Мэйну (Амрабат, 82), Каземиро, МакТоминей - Фернандеш, Гарначо (Форсон, 82) - Рэшфорд (Антони, 75).
Предупреждение: Варан.
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