Холанд не реализовал момент с невероятным xG в матче против Манчестер Юнайтед

Форвард Сити будет долго вспоминать этот эпизод.

В воскресенье, 3 марта, на Этихаде в рамках 27-го тура АПЛ сошлись две манчестерские команды - Сити и Юнайтед.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд в первом тайме матча его команды против "красных дьяволов" имел невероятную возможность забить, но не реализовал ее.

По данным разных статистических порталов, показатель xG удара норвежца после скидки Фила Фодена равнялся от 0,89 до 0,93.

Заметим, что оппонент Холанда Маркус Рашфорд, забивший единственный гол в первом тайме, смог реализовать момент с xG – 0,03.

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед не спешит продлевать контракт со своим главным молодым открытием этого сезона.

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