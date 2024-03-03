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Манчестер Юнайтед не спешит подписывать новый контракт с главным открытием сезона

Кобби Майну уже существенно увеличил себе зарплату.
Сегодня, 11:45
Кобби Майну / Getty Images
Кобби Майну / Getty Images

Манчестер Юнайтед не торопится предлагать новый контракт Кобби Майну, пишет teamtalk.

18-летний хавбек стал главным открытием "манкунианцев" в этом сезоне, собрав лестные отзывы практически от всех экспертов и тренеров.

И при этом МЮ не будет давать игроку новый контракт. Его текущее соглашение рассчитано до 2027 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

Также оно содержит в себе немало бонусов, вследствие которых игрок мог бы и, скорее всего, уже существенно увеличил свою зарплату. А при таком раскладе обе стороны довольны текущей ситуацией.

Ранее также Гвардиола прокомментировал предстоящее дерби.

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