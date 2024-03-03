Манчестер Юнайтед не спешит подписывать новый контракт с главным открытием сезона
Кобби Майну уже существенно увеличил себе зарплату.
Манчестер Юнайтед не торопится предлагать новый контракт Кобби Майну, пишет teamtalk.
18-летний хавбек стал главным открытием "манкунианцев" в этом сезоне, собрав лестные отзывы практически от всех экспертов и тренеров.
И при этом МЮ не будет давать игроку новый контракт. Его текущее соглашение рассчитано до 2027 года с опцией продления еще на 12 месяцев.
Также оно содержит в себе немало бонусов, вследствие которых игрок мог бы и, скорее всего, уже существенно увеличил свою зарплату. А при таком раскладе обе стороны довольны текущей ситуацией.
Ранее также Гвардиола прокомментировал предстоящее дерби.
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