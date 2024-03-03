"Юнайтед - это Юнайтед": Гвардиола не намерен недооценивать соперника

Пеп Гвардиола не будет недооценивать Манчестер Юнайтед в их очной встрече.

Напомним, в воскресенье, 3 марта, подопечные тен Хага приедут на Этихад, матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

Перед матчем тренер "горожан" отметил, что реально оценивает будущий матч и не ждет, что его команда легко победит.

"Помните, что происходило, когда Юнайтед поехал на Энфилд в этом сезоне? В прошлом сезоне они проиграли 0:7. Помните комментарии? "Сколько забьет Ливерпуль?" "Ливерпулю» будет легко". Каков результат? Ливерпуль не выиграл. Юнайтед – это Юнайтед.

Прошлое – это прошлое. На поле выйдут 11 игроков, гордость, тренер. Нельзя отрицать то, как хорошо тен Хаг поработал в прошлом в Амстердаме. Здесь он тоже старается показывать максимум. Юнайтед – это Юнайтед", – приводит слова испанца MEN.

Ранее также сообщалось, что в тренерском штабе Челси появится новый отдел.

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