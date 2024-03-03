В Челси будет создан новый отдел, против которого ранее выступал Почеттино

Тренер считает, что клубу не хватает игроков, а не специалистов.

Челси намерен расширить тренерский штаб, создав отдел по работе над стандартными положениями, пишет The Telegraph.

Руководство клуба уже давно хотело пригласить новых специалистов, но Маурисио Почеттино выступал против.

Аргентинец говорил, что качества текущего тренерского штаба хватает, в клубе просто нет достойных исполнителей.

"Мы много работаем над стандартами. Мы – тренерский штаб, отвечающий за все. У нас есть группа аналитиков для работы над стандартными положениями.

Но все зависит от качества игрока. Дело в исполнителях. У нас нет специалиста по стандартам. Может быть, Чилуэлл хорошо подает, но все-таки у нас нет нужного исполнителя", – заявлял Почеттино.

Однако клуб все же привлек Маурисио к созданию новому отдела, несмотря на скептицизм главного тренера. Неизвестно, насколько тесно новые сотрудники будут работать с Почеттино.

Ранее также Челси с трудом вырвал ничью у Брентфорда.

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