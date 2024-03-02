Брентфорд - Челси: результат матча

Мудрик вышел на замену, но не отметился результативными действиями.

В субботу, 2 марта, Брентфорд принимал Челси, Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных.

Команды очень активно начали матч, однако сколько-нибудь опасных моментов создать не удавалось. На 30-й минуте Джексон обвел Флеккена и не сумел забить в пустые ворота, защитники успели подстраховать.

Однако уже через пять минут форвард исправился и открыл счет ударом головой. Челси попытался сразу додавить соперника, но первый тайм закончился. А во втором давить начали хозяева и уже на 50-й минуте вернули ничью. На 71-й минуте вышел Мудрик, но ничем особо не запомнился.

Команды начали играть агрессивно, стараясь вырвать победу. Преуспел Брентфорд благодаря классному голу Виссы, а вскоре Регилон должен был заканчивать матч, но попал в штангу. На 83-й минуте лондонцы все же спасли ничью благодаря угловому, и по итогу команды поделили очки.

Статистика матча Брентфорд - Челси 27-го тура АПЛ

Брентфорд - Челси 2:2

Голы: Роэрслев, 50, Висса, 69 - Джексон, 35, Дисаси, 83

Ожидаемые голы (xG): 2,07 - 1,66

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 14 - 17

Удары в створ: 5 - 6

Фолы: 10 - 9

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