Атлетико - Бетис 2:1: обзор матча и результат игры 03.03.2024
В воскресенье, 3 марта, в рамках 27-го тура Ла Лиги Атлетико принимал Бетис. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.
В первом тайме "матрасники" фактически решили вопросы о том, кто же станет триумфатором в игре. Команда Симеоне забила на старте матча и удвоила преимущество в концовке.
В середине второй половины Вильям Карвалью сократил отставание до минимума, однако Атлетико без проблем сумел отстоять в обороне нужный для себя результат.
Отметим, данная победа прервала серию из трех матчей без побед мадридцев, а также приблизила команду к тройке лидеров Ла Лиги.
Статистика матча Атлетико - Бетис 27-го тура Ла Лиги
Атлетико - Бетис 2:1
Голы: Силва, 8 автогол, Мората, 44 - Карвалью, 62
Ожидаемые голы (xG): 2.51 - 0.53
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 16 - 12
Удары в створ: 11 - 6
Фолы: 9 - 12
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