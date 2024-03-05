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"Я встретил лучшего после Месси": Гвардиола расхвалил звезду Манчестер Сити

Испанец восхитился воспитанником английского клуба.
Сегодня, 15:56
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу вингера Фила Фодена.

По словам специалиста, английский футболист близок к уровню аргентинского волшебника.

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"Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи.

Я встретил лучшего игрока после Месси. Фоден может выигрывать матчи. Не хочу сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В текущем сезоне Фоден провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 10 голевых передач.

Ранее Гвардиола посоветовал президенту Барселоны подписать тренера АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хосеп Гвардиола Фил Фоден

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