"Я встретил лучшего после Месси": Гвардиола расхвалил звезду Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу вингера Фила Фодена.
По словам специалиста, английский футболист близок к уровню аргентинского волшебника.
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"Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи.
Я встретил лучшего игрока после Месси. Фоден может выигрывать матчи. Не хочу сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
В текущем сезоне Фоден провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 10 голевых передач.
Ранее Гвардиола посоветовал президенту Барселоны подписать тренера АПЛ.
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