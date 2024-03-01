Гвардиола посоветовал президенту Барселоны подписать тренера АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рекомендовал Барселоне Роберто Де Дзерби как потенциального тренера, сообщает Catalunya Radio.

Это произошло после того, как текущий тренер Хави объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона.

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Гвардиола также посоветовал Жоану Лапорте, президенту Барселоны, обратить внимание на Де Дзерби, который в настоящее время тренирует Брайтон.

Однако, по данным источника, возможное назначение Де Дзерби может затруднить пункт в его контракте, предусматривающий уплату отступных в размере 10 млн евро.

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