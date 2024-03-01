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Гвардиола посоветовал президенту Барселоны подписать тренера АПЛ

Испанец остановился на крайне интересном варианте.
Вчера, 20:51
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рекомендовал Барселоне Роберто Де Дзерби как потенциального тренера, сообщает Catalunya Radio.

Это произошло после того, как текущий тренер Хави объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона.

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Гвардиола также посоветовал Жоану Лапорте, президенту Барселоны, обратить внимание на Де Дзерби, который в настоящее время тренирует Брайтон.

Однако, по данным источника, возможное назначение Де Дзерби может затруднить пункт в его контракте, предусматривающий уплату отступных в размере 10 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Пеп Гвардиола

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