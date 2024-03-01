iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона может прекратить сотрудничество с Nike по окончании сезона

Каталонцы раздумывают над личным брендом экипировки.
Сегодня, 18:50
ФК Барселона / Getty Images
ФК Барселона / Getty Images

Барселона рассматривает возможность завершить сотрудничество с Nike и перейти на игру в футболках собственного бренда. Об этом сообщает Sport.

Клуб уже получил предложение от Puma на более чем 100 миллионов евро в сезон, что превышает текущие 85 миллионов евро от Nike до 2028 года.

Читай также: Президент Барселоны высказался о будущем клуба через пять лет

Второй вариант - создание собственного бренда через компанию BLM, которая производит всю неспортивную одежду и другие товары для Барселоны.

Президент клуба Жоан Лапорта уверен, что собственный бренд принесет больше денег. Решение ожидается до конца марта.

Напомним, что сотрудничество между Nike и Барселоной продолжается с 1998 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона nike

Статьи по теме

Флик не сумел убедить Барселону в своей кандидатуре Флик не сумел убедить Барселону в своей кандидатуре
Президент Барселоны высказался о будущем клуба через пять лет Президент Барселоны высказался о будущем клуба через пять лет
Спортдир Барселоны прокомментировал поиск нового тренера Спортдир Барселоны прокомментировал поиск нового тренера
Барселона вернула Алвеса в список легенд клуба Барселона вернула Алвеса в список легенд клуба
Помочь журналистам

Видео

Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии
Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: Тандреволд и Легрейд выиграли индивидуальные гонки в Холменколлене
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа20:35
Анчелотти озвучил сроки восстановления главного конкурента Лунина и основного защитника
Европа20:20
Почеттино назвал цели Челси на остаток сезона
Европа19:59
Основной нападающий Тоттенхэма выбыл на несколько недель
Украина19:55
Полесье потерпело сенсационное поражение от ЛНЗ
Биатлон19:30
Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках
Европа19:24
Де Дзерби выступил с заявлением касаемо своего будущего
Формула 119:15
Гран-при Бахрейна: Первый поул сезона у Ферстаппена, Хэмилтон лишь девятый
Европа18:50
Барселона может прекратить сотрудничество с Nike по окончании сезона
Биатлон18:40
Биатлон-2023/2024: Тандреволд и Легрейд выиграли индивидуальные гонки в Холменколлене
ММА18:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK