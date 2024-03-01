Барселона может прекратить сотрудничество с Nike по окончании сезона
Барселона рассматривает возможность завершить сотрудничество с Nike и перейти на игру в футболках собственного бренда. Об этом сообщает Sport.
Клуб уже получил предложение от Puma на более чем 100 миллионов евро в сезон, что превышает текущие 85 миллионов евро от Nike до 2028 года.
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Второй вариант - создание собственного бренда через компанию BLM, которая производит всю неспортивную одежду и другие товары для Барселоны.
Президент клуба Жоан Лапорта уверен, что собственный бренд принесет больше денег. Решение ожидается до конца марта.
Напомним, что сотрудничество между Nike и Барселоной продолжается с 1998 года.
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