Президент Барселоны высказался о будущем клуба через пять лет

Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился мнением о том, каким он видит клуб через пять лет.

"Стадион будет закончен, мы будем наслаждаться лучшей ареной в мире, которая станет архитектурной жемчужиной.

Я вижу успех, много спортивных успехов. Мы всегда боремся за титулы".

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"Вижу Барселону великолепной, блестящей и делающей многих людей счастливыми", – сказал Лапорта в интервью Marca.

Напомним, после 26 туров Ла Лиги Барселона занимает третье место в турнирной таблице, набрав 57 очков.

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