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Спортдир Барселоны прокомментировал поиск нового тренера

Деку жалуется, что сейчас не так много доступных специалистов.
Сегодня, 12:57
Деку / Getty Images
Деку / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку поделился мыслями о поиске замены для Хави.

По словам португальского функционера, этот процесс тяжелый, ведь сейчас не много специалистов, которые могли бы возглавить каталонцев.

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"Для того, чтобы пригласить тренера, надо знать, что нам нужно и какие финансовые условия мы имеем, что можем сделать. Надо принимать во внимание игроков, контракты...

Назначение нового специалиста зависит от многих вещей. Сейчас не так много доступных больших тренеров. Мы будем делать шаги, чтобы прийти к правильному решению", - сказал Деку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Деку

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