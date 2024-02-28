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В Барселоне высказались о возможной смене решения Хави касаемо ухода

Все в руках испанского специалиста.
Вчера, 23:13
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку считает, что Хави вряд ли изменит решение покинуть клуб в конце сезона. 

"Мы не принимаем никаких решений относительно будущего тренера, потому что еще рано, и у нас многое впереди. Я не исключаю, что мы поднимем этот вопрос, если что-то изменится. Мы ничего не имеем против него. Решение принял не клуб и не спортивное руководство".

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"На данный момент такой возможности нет, если она появится, то мы это обсудим", – сказал португальский функционер в интервью Catalunya Ràdio.

Напомним, Хави объявил об уходе из Барселоны по окончании сезона по собственному желанию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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