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Хави верит, что у Барселоны есть шанс выиграть Ла Лигу

Испанец продолжает надеяться на лучшее.
Вчера, 23:23
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался касаемо шансов клуб на победу в Ла Лиге.

"Думаю, у нас есть шанс стать чемпионами. Мы оказываем давление на Жирону и Реал. Нужно сделать домашнюю работу.

Мы верим в то, что делаем. Мы снова стали собой на своем поле, нам не хватало хорошей игры дома.

В Лиге чемпионов возможен любой исход, может выпасть как орел, так и решка".

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"Жалею ли я об уходе? Нет, совсем наоборот. Это правильное решение, потому что команда сделала шаг вперед. Я абсолютно убежден в правильности этого решения – не для себя, а для клуба. И я бы хотел от всего сердца поблагодарить болельщиков за то, что они были рядом", – сказал испанец в интервью As.

Напомним, после 26-ти туров Ла Лиги Барселона занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 баллов.

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