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"Все матчи - финалы": Хави назвал цель Барселоны

Наставник верит, что команда может завершить сезон успешно.
Сегодня, 08:26
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о шансах команды победить в Лиге чемпионов и выиграть Ла Лигу.

По словам наставника, "сине-гранатовые" сделают все, чтобы добиться успеха в нынешнем сезоне.

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"Мы будем бороться до тех пор, пока у нас есть математические шансы. Мы на два очка приблизились к Реалу и Жироне. Не выбросим полотенце и не откажемся от борьбы за Ла Лигу, но это будет сложно. Команда готова бороться.

Мы много разговариваем. Нужно действовать. Ни в одной игре нельзя провалиться. Все оставшиеся матчи, – финалы, если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов", - приводит слова Хави Marca.

В турнирной таблице Ла Лиги Барселона идет на третьем месте, отставая от лидирующего Реала на восемь очков.

Ранее сообщалось, что Барселона определилась с заменой Хави.

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