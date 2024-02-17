Барселона определилась с заменой Хави

Каталонская Барселона определилась с возможной заменой Хави.

Как сообщает Mundo Deportivo, приоритет для "сине-гранатовых" - Роберто де Дзерби. Его кандидатуру утвердили президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор.

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Помехой могут стать только финансовые запросы итальянского специалиста, но, если их удастся удовлетворить, то Роберто должен стать новым наставником испанского гранда.

Отметим, что сейчас де Дзерби возглавляет Брайтон и также рассматривается Ливерпулем как замена Юргену Клопу, однако, для "красных" приоритетным вариантом является руководитель Байера и бывший хавбек команды Хаби Алонсо.

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