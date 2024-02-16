В Барселоне прокомментировали информацию об уходе Мбаппе из ПСЖ

Каталонцы пока не говорят о желании подписать игрока.

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал новости об уходе форварда Килиана Мбаппе из ПСЖ.

"Я мало что могу сказать о Мбаппе. Пока известно только, что он покидает ПСЖ".

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"Наша ситуация другая: мы должны достойно завершить сезон, сократить отставание от лидера в Ла Лиге и хорошо выступить в Лиге Чемпионов. Мы сконцентрированы на этом", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает этим летом.

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