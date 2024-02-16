Наставник ПСЖ высказался об уходе Мбаппе
Луис Энрике отказался давать оценку ситуации до официального объявления.
Наставник ПСЖ Луис Энрике прокомментировал слухи о том, что Килиан Мбаппе принял окончательное решение покинуть клуб.
По словам испанского специалиста, пока от обеих сторон не будет официального объявления, он не будет давать свою оценку.
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"У меня нет никакой информации для вас.
Пока обе стороны не выступят публично, я ничего не скажу.
Когда стороны выскажутся, я скажу вам свое мнение", - сказал Энрике.
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