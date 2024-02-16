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Наставник ПСЖ высказался об уходе Мбаппе

Луис Энрике отказался давать оценку ситуации до официального объявления.
Сегодня, 15:02
Килиан Мбаппе и Луис Энрике / Getty Images
Килиан Мбаппе и Луис Энрике / Getty Images

Наставник ПСЖ Луис Энрике прокомментировал слухи о том, что Килиан Мбаппе принял окончательное решение покинуть клуб.

По словам испанского специалиста, пока от обеих сторон не будет официального объявления, он не будет давать свою оценку.

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"У меня нет никакой информации для вас.

Пока обе стороны не выступят публично, я ничего не скажу.

Когда стороны выскажутся, я скажу вам свое мнение", - сказал Энрике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе

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