Мбаппе попросил ПСЖ не мешать ему спокойно уйти

Француз не изменит свое решение.

Килиан Мбаппе попросил ПСЖ не предлагать ему новый контракт, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее француз принял окончательное решение покинуть Паржи летом свободным агентом.

А сегодня Мбаппе еще раз пообщался с руководством клуба, заверив в беседе, что не собирается менять свое решение. Также он попросил не пытаться предложить ему новый контракт.

Вскоре ПСЖ должен выступить с официальным заявлением касательно ухода Килиана, что должно стать финальным аккордом в главе нападающего и парижского клуба.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ уже наметил, кем попробует заменить Мбаппе.

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