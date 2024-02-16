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Мбаппе попросил ПСЖ не мешать ему спокойно уйти

Француз не изменит свое решение.
Сегодня, 10:57
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе попросил ПСЖ не предлагать ему новый контракт, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее француз принял окончательное решение покинуть Паржи летом свободным агентом.

А сегодня Мбаппе еще раз пообщался с руководством клуба, заверив в беседе, что не собирается менять свое решение. Также он попросил не пытаться предложить ему новый контракт.

Вскоре ПСЖ должен выступить с официальным заявлением касательно ухода Килиана, что должно стать финальным аккордом в главе нападающего и парижского клуба.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ уже наметил, кем попробует заменить Мбаппе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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