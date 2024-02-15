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Инсайдер рассказал, кем ПСЖ планирует заменить Мбаппе

У клуба уже готов немалый список игроков.
Сегодня, 22:28
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ уже наметил шорт-лист игроков, которыми попробует заменить игроков, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, сегодня стало известно, что Килиан готов покинуть Париж летом свободным агентом. Он уже сообщил о своем решении руководству клуба.

У ПСЖ на этот случай уже давно был план, который включает несколько вариантов. Клуб попробует купить Виктора Осимхена или Рафаэля Леау.

Также, если Маркус Рэшфорд захочет покинуть МЮ, в Париже рады будут предложить ему солидный контракт.

Кроме того клуб планирует подписать летом центральных защитника и хавбека, но пока лишь изучает варианты. В ПСЖ хотят сменить подход и подписывать не звезд, а талантливых молодых игроков.

Ранее также Тчуамени забавно отреагировал на новости о Мбаппе.

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