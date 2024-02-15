Инсайдер рассказал, кем ПСЖ планирует заменить Мбаппе
ПСЖ уже наметил шорт-лист игроков, которыми попробует заменить игроков, пишет Бен Джейкобс.
Напомним, сегодня стало известно, что Килиан готов покинуть Париж летом свободным агентом. Он уже сообщил о своем решении руководству клуба.
У ПСЖ на этот случай уже давно был план, который включает несколько вариантов. Клуб попробует купить Виктора Осимхена или Рафаэля Леау.
Также, если Маркус Рэшфорд захочет покинуть МЮ, в Париже рады будут предложить ему солидный контракт.
Кроме того клуб планирует подписать летом центральных защитника и хавбека, но пока лишь изучает варианты. В ПСЖ хотят сменить подход и подписывать не звезд, а талантливых молодых игроков.
Ранее также Тчуамени забавно отреагировал на новости о Мбаппе.
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