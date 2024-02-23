Президент Ла Лиги вновь оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал

У Хавьера Тебаса уже не осталось сомнений, что Килиан станет игроком мадридцев.

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможность перехода Килиана Мбаппе в Реал.

По словам функционера, вероятность этого трансфера - 99%.

"Знаю, что он покидает ПСЖ. Оцениваю вероятность перехода Мбаппе в Реал в 99%. Но я не знаю, уже ли подписан с ним контракт.

Является ли его переход хорошей новостью для Ла Лиги? Конечно, это отличная новость для Реала и всего испанского футбола. Он один из лучших игроков в мире. На мой взгляд, Беллингем, Холанд и Мбаппе - три лучших футболиста на планете, и двое из них находятся в Реале", - заявил Тебас.

Отметим, что ранее стали известны детали предложения Реала для Мбаппе.

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