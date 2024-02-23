iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Ла Лиги вновь оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал

У Хавьера Тебаса уже не осталось сомнений, что Килиан станет игроком мадридцев.
Сегодня, 21:24
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможность перехода Килиана Мбаппе в Реал.

По словам функционера, вероятность этого трансфера - 99%.

"Знаю, что он покидает ПСЖ. Оцениваю вероятность перехода Мбаппе в Реал в 99%. Но я не знаю, уже ли подписан с ним контракт.

Является ли его переход хорошей новостью для Ла Лиги? Конечно, это отличная новость для Реала и всего испанского футбола. Он один из лучших игроков в мире. На мой взгляд, Беллингем, Холанд и Мбаппе - три лучших футболиста на планете, и двое из них находятся в Реале", - заявил Тебас.

Отметим, что ранее стали известны детали предложения Реала для Мбаппе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Форвард Реала пропустит несколько недель из-за травмы Форвард Реала пропустит несколько недель из-за травмы
Мбаппе получит 100 млн евро в качестве подписного бонуса - Романо Мбаппе получит 100 млн евро в качестве подписного бонуса - Романо
Министр спорта Франции отреагировал на слухи об уходе Мбаппе из ПСЖ Министр спорта Франции отреагировал на слухи об уходе Мбаппе из ПСЖ
Кто победит в испанской Ла Лиге сезона-2023/2024: Реал уверенно всех опережает Кто победит в испанской Ла Лиге сезона-2023/2024: Реал уверенно всех опережает
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа23:29
Байер превзошел рекорд Баварии, сумев победить Майнц
Формула 123:00
Норрис - о переходе Хэмилтона в Феррари: Не жалею, что подписал новый контракт с МакЛарен
Европа22:58
Будущая замена Трубину?: Бенфика подписала контракт с 16-летним украинским голкипером
Футбол22:40
Популярный стриммер едва не травмировал легенду футбола бездумным подкатом в благотворительном матче
Европа22:30
"Нет смысла оглядываться назад": Тухель подвел промежуточные итоги работы в Баварии
НБА22:05
Рынок свободных агентов: команды оформили много 10-дневных и двусторонних сделок
Биатлон21:51
"Ты останешься нашим капитаном": чемпион мира завершит карьеру в конце сезона-2023/24
Европа21:49
Интер Майами представил в качестве новичка сына экс-игрока Реала
Украина21:32
Трансферы УПЛ: экс-игрок Ворсклы стал футболистом ЛНЗ, Черноморец подписал четырех игроков за один день
Европа21:24
Президент Ла Лиги вновь оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK