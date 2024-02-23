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Футбол

Мбаппе получит 100 млн евро в качестве подписного бонуса - Романо

Однако сумма вряд ли будет выплачена одним траншем.
Сегодня, 16:58
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Подписной бонус Килиана Мбаппе составит в районе 100 млн евро, рассказал Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Реал мог пообещать французу от 150 до млн евро, но инсайдер утверждает, что сумма на самом деле меньше.

Романо предположил, что бонус вряд ли будет выплачен одним платежом, скорее всего Реал распределит выплаты в течение всего пятилетнего контракта Килиана.

Его будут выплачивать вместе с зарплатой, которая будет на уровне других ключевых игроков клуба - Винисиуса и Беллингема.

Ранее также сообщалось, что Гринвуд готов отклонить вероятное предложение Барселоны.

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