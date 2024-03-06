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Де Дзерби и рулевой сборной Англии среди претендентов на пост тренера Ман Юнайтед

Но с будущим Эрика тен Гага все еще не определились.
Сегодня, 19:10
Роберто де Дзерби / Getty Images
Роберто де Дзерби / Getty Images

Манчестер Юнайтед составил список кандидатур на смену Эрику тен Гагу.

Как сообщает журналист издания Daily Mail Марк Огден, среди претендентов на замену нидерландцу значатся рулевой Брайтона Роберто де Дзерби, наставник сборной Англии Гарет Саутгейт и Томас Франк, возглавляющий Брентфорд.

Есть также и другие возможные варианты, но, в то же время отмечается, что пока INEOS во главе с Джимом Рэтклиффом еще не приняли решение относительно будущего тен Гага, а список существует лишь для того, чтобы оценить доступность специалистов в нем.

Напомним, ранее сообщалось, что Тухель хотел бы заменить тен Гага в МЮ.

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