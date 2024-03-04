Тухель хотел бы возглавить Манчестер Юнайтед

Журналист Бен Джейкобс рассказал о планах Томаса Тухеля на будущее.

По словам Джейкобса, немец хотел бы вернуться в АПЛ и доказать, что он может там добиваться успеха. Приоритетным вариантом для Томаса является Манчестер Юнайтед, у которого, вероятно есть список кандидатов на замену тен Хагу, в котором фигурирует и Тухель.

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"Манчестер Юнайтед стремится создать футбольную структуру, которая будет долгосрочной и ориентированной на будущее. Даже если вы довольны своим менеджером, вам все равно в какой-то степени нужен план преемственности. И я думаю, что именно поэтому мы видим много имен, начиная от Тухеля и Нагельсманна, и заканчивая кем-то вроде Зидана.

Если изменения произойдут, то я думаю, что это правдивые данные. Насколько мне известно, Тухель хотел бы воспользоваться возможностью. Он думает, что ему есть что доказать в Англии. Томас говорил, что разочарован манерой своего ухода из Челси", - цитирует слова англичанина издание GiveMeSport.

Отметим, что по информации другого известного журналиста Фабрицио Романо, боссы манкунианцев готовы дать больше времени тен Хагу, чтобы он мог показать на что способен.

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