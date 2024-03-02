Бавария все же может избавиться от Тухеля еще в этом сезоне

Это произойдет в случае, если команда прекратит борьбу в еще одном турнире.

Мюнхенская Бавария все же рассматривает возможность того, что Томас Тухель покинет клуб еще в этом сезоне.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, немца могут уволить немедленно, если Бавария не сможет пройти Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Кто сможет стать во главе немецкого гранда в таком случае пока остается неизвестным.

Отметим, что в первом матче "красные" проиграли "орлам" со счетом 0:1.

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