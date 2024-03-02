Бавария в провальном матче против Фрайбурга установила рекорд Бундеслиги

Мюнхенцы стали первым клубом, достигшим отметки в 2000 матчей в элитном дивизионе.

В рамках 24-го тура чемпионата Германии Бавария упустила победу над Фрайбургом.

Как сообщает OptaFranz, этот матч стал для мюнхенцев юбилейным в Бундеслиге. "Красные" провели 2000 матчей в элитном дивизионе.

Отмечается, что Бавария стала первым клубом, достигшим этой отметки в немецком внутреннем первенстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария может приобрести одноклубника Анатолия Трубина.

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