Бавария в провальном матче против Фрайбурга установила рекорд Бундеслиги
Мюнхенцы стали первым клубом, достигшим отметки в 2000 матчей в элитном дивизионе.
В рамках 24-го тура чемпионата Германии Бавария упустила победу над Фрайбургом.
Как сообщает OptaFranz, этот матч стал для мюнхенцев юбилейным в Бундеслиге. "Красные" провели 2000 матчей в элитном дивизионе.
Отмечается, что Бавария стала первым клубом, достигшим этой отметки в немецком внутреннем первенстве.
Напомним, ранее сообщалось, что Бавария может приобрести одноклубника Анатолия Трубина.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!