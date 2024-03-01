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Фрайбург - Бавария 2:2: обзор матча и результат игры 01.03.2024

Мюнхенская команда позволила сопернику сравнять счет на последних минутах.
Вчера, 23:28
Бавария сыграла вничью с Фрайбургом / Getty Images
Бавария сыграла вничью с Фрайбургом / Getty Images

В пятницу, 1 марта, Бавария в матче 24-го тура Бундеслиги встречалась на выезде с Фрайбургом.

Соперники не смогли определить победителя, завершив противостояние вничью 2:2.

Бавария пропустила первой от Кристиана Гюнтера на 12-й минуте встречи. Однако еще до перерыва Матис Тель счет сравнял, а на 75-й минуте Джамал Мусиала вывел вперед уже мюнхенцев. Тем не менее под конец матча результативный удар Лукаса Хелера установил итоговый результат.

Бавария с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего Байера на семь очков и сыграв на один матч больше. Фрайбург идет на девятой позиции с 30-ю баллами.

Статистика матча Фрайбург - Бавария 24-го тура чемпионата Германии

Фрайбург - Бавария 2:2

Голы: Гюнтер, 12, Хелер, 87 - Тель, 35, Мусиала, 75

Ожидаемые голы (xG): 1.42 - 1.88
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 13 - 20
Удары в створ: 5 - 8
Угловые: 3 - 6
Фолы: 11 - 7
Атаки: 89 - 126

Фрайбург: Атуболу - Сильдилья, Гинтер, Гульде, Гюнтер - Доан (Вайсгаупт, 77), Эггештайн (Филипп, 85), Гефлер, Грифо (Рель, 64) - Шаллаи (Грегорич, 77), Хелер

Бавария: Нойер - Киммих (Лаймер, 64), Ким, Дайер, Геррейру (Дэвис, 64) - Павлович, Горецка - Тель, Мюллер (Шупо-Мотинг, 76), Мусиала (Упамекано, 83) - Кейн

Предупреждение: Хелер - Тель, Павлович.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига фрайбург чемпионат Германии

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