Бавария следит за выступлениями одноклубника Трубина

Центральный защитник Бенфики Антониу Силва попал в сферу интересов Баварии, сообщает Record.

Мюнхенский клуб следит за игроком, чья клаузула составляет 100 млн евро.

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Манчестер Юнайтед также проявляет интерес к футболисту, что может создать конкуренцию Баварии.

Отметим, Силва является воспитанником Бенфики, а его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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