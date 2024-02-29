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Бавария следит за выступлениями одноклубника Трубина

Силва может пополнить ряды мюнхенского клуба.
Вчера, 21:21
Антониу Силва / Getty Images
Антониу Силва / Getty Images

Центральный защитник Бенфики Антониу Силва попал в сферу интересов Баварии, сообщает Record.

Мюнхенский клуб следит за игроком, чья клаузула составляет 100 млн евро.

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Манчестер Юнайтед также проявляет интерес к футболисту, что может создать конкуренцию Баварии.

Отметим, Силва является воспитанником Бенфики, а его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бенфика

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