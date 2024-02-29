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Легенда Баварии вскоре может вернуться в структуру клуба

Франку Рибери предложат должность в одной из молодежных команд.
Сегодня, 14:32
Франк Рибери / Getty Images
Франк Рибери / Getty Images

Экс-вингер Баварии Франк Рибери вскоре может вернуться в клуб.

Как сообщает издание L'equipe, французу предложат возглавить одну из молодежных команд "красных". Для Рибери это будет первый опыт работы главным тренером на любом уровне.

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Сейчас Франк работает над получением тренерского диплома УЕФА категории PRO и занимает должность тренера по развитию техники в Салернитане, где завершал карьеру игрока.

Отметим, что в академии Баварии сейчас занимается сын бывшего футболиста Зеиф, который играет в составе мюнхенцев до 13 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Франк Рибери

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