Алонсо не против сменить Байер на Баварию
Главный тренер Байера Хаби Алонсо будущим летом станет главной трансферной целью некоторых топовых европейских команд.
Одним из претендентов на 42-летнего испанца считается мюнхенская Бавария, которая уже объявила о том, что Томас Тухель покинет клуб по окончанию нынешнего сезона.
Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, сам Алонсо не против возглавить Баварию. В связи с этим "ротен" уже планируют свои следующие шаги.
Однако его переход дорого обойдется мюнхенскому коллективу. Баварию проинформировали, что клубам придется договариваться о стоимости компенсации за наставника.
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Считается, что, если Алонсо захочет покинуть Леверкузен, то Байер потребует за него 15-20 миллионов евро.
При этом сумма отступных в его контракте есть и она составляет примерно 15 миллионов, но она будет действовать лишь летом 2025 года.
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