iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Алонсо не против сменить Байер на Баварию

Это может быть сильный удар по фанатам Реала и Ливерпуля, которые хотят видеть испанца во главе их любимых команд.
Сегодня, 21:26
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Главный тренер Байера Хаби Алонсо будущим летом станет главной трансферной целью некоторых топовых европейских команд.

Одним из претендентов на 42-летнего испанца считается мюнхенская Бавария, которая уже объявила о том, что Томас Тухель покинет клуб по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, сам Алонсо не против возглавить Баварию. В связи с этим "ротен" уже планируют свои следующие шаги.

Однако его переход дорого обойдется мюнхенскому коллективу. Баварию проинформировали, что клубам придется договариваться о стоимости компенсации за наставника.

Читай также: Моуриньо: Мы с Роналду были уничтожены после полуфинала Лиги чемпионов-2012

Считается, что, если Алонсо захочет покинуть Леверкузен, то Байер потребует за него 15-20 миллионов евро.

При этом сумма отступных в его контракте есть и она составляет примерно 15 миллионов, но она будет действовать лишь летом 2025 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Хаби Алонсо Бавария Мюнхен Байер Леверкузен

Статьи по теме

Моуриньо: Мы с Роналду были уничтожены после полуфинала Лиги чемпионов-2012 Моуриньо: Мы с Роналду были уничтожены после полуфинала Лиги чемпионов-2012
Гвардиола - об Алонсо: Вау! Работа, которую он делает - фантастическая Гвардиола - об Алонсо: Вау! Работа, которую он делает - фантастическая
Бывший тренер Баварии хочет возглавить Барселону в следующем сезоне Бывший тренер Баварии хочет возглавить Барселону в следующем сезоне
Ливерпуль определился с альтернативами Алонсо Ливерпуль определился с альтернативами Алонсо
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити
Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа22:29
Мудрик отметился голом в матче кубка Англии против Лидса
Европа22:22
Стали известны трансферные планы ПСЖ после ухода Мбаппе
НБА22:13
Сменил амплуа: Батлер снялся в клипе известной американской рок-группы
Европа21:50
Барселона и ряд европейских клубов интересуются защитником РБ Лейпцига
Европа21:26
Алонсо не против сменить Байер на Баварию
ММА21:20
Известный промоутер посоветовал Уайту вернуть в UFC Макгрегора
Европа21:00
Мудрик впервые за почти два месяца выйдет в стартовом составе Челси
Европа20:55
Наполи на выезде уничтожил Сассуоло
Европа20:34
Бывший спортивный директор Ливерпуля похвалил новичка, за которого клуб "переплатил"
Европа20:25
Тен Хаг и Рэшфорд перестали общаться из-за разгульной жизни игрока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK