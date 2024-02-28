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Моуриньо: Мы с Роналду были уничтожены после полуфинала Лиги чемпионов-2012

Поражение от Баварии в серии послематчевых пенальти сильно ударило по двум португальцам.
Сегодня, 19:47
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Жозе Моуриньо никогда не доходил до финала Лиги чемпионов во времена своей работы в мадридском Реале.

Португалец три года подряд выводил "бланкос" в полуфинал, но каждый раз его команда проигрывала. Особенно по "Особенному" ударило поражение в 2012 году от мюнхенской Баварии, которая затем в домашнем финале уступила Челси.

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После того, как Реал покинул турнир, проиграв серию послематчевых пенальти, Моуриньо "был уничтожен".

"Я плакал. Конечно, не на поле или в раздевалке, а когда ехал домой, да. И когда я добрался домой, мне позвонил Жорже Мендеш (агент тренера). (Он сказал): "Сделай одолжение: поезжай домой к Криштиану (Роналду), потому что он убитый". Я ответил ему: "Я тоже убитый".

"Но я сделал это, так что... Подготовил себя, перестал плакать и отправился к дому Криштиану. Он был точно в таком же состоянии, в котором был я. Мы были уничтожены", - цитирует тренера Bayern & Germany со ссылкой на Prime Video.

Напомним, что Криштиану Роналду был одним из трех игроков Реала, которые не сумели реализовать послематчевый пенальти. Два других промаха оказались на счету Кака и Серхио Рамоса.

Спустя год "королевский клуб" вновь остановился в шаге от финала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей дортмундской Боруссии (3:4).

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