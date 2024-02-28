Экс-защитник Манчестер Юнайтед возглавил сборную Ирландии

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и Сандерленда Джон О'Ши возглавил сборную Ирландии, сообщает Sky Sports.

Пятикратный чемпион АПЛ был назначен временным тренером ирландской национальной команды после того, как Федерация не продлила контракт с экс-наставником "зеленых" Стивеном Кенни.

Ожидается, что О'Ши проработает до апреля, когда будет назначен следующий главный тренер. Главным кандидатом на эту должность считается Пол Клемент, работавший ассистентом тренера в Челси, Реале и Баварии.

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О'Ши будет работать на двух мартовских товарищеских матчах сборной Ирландии против Бельгии и Швейцарии. Помогать ему будет Пэдди МакКарти, который в настоящее время работает ассистентом нового тренера Кристал Пэлас Оливера Гласнера.

Напомним, что на счету Джона О'Ши 118 матчей в футболке сборной Ирландии, что является третьим результатом за всю историю страны.

Он никогда не имел возможность самостоятельно руководить командой, ранее будучи лишь ассистентом в Рединге, Сток Сити, Бирмингеме и сборной Ирландии.

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