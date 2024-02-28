iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-защитник Манчестер Юнайтед возглавил сборную Ирландии

Джон О'Ши временно поработает во главе родной команды.
Сегодня, 19:05
Джон О'Ши / Getty Images
Джон О'Ши / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и Сандерленда Джон О'Ши возглавил сборную Ирландии, сообщает Sky Sports.

Пятикратный чемпион АПЛ был назначен временным тренером ирландской национальной команды после того, как Федерация не продлила контракт с экс-наставником "зеленых" Стивеном Кенни.

Ожидается, что О'Ши проработает до апреля, когда будет назначен следующий главный тренер. Главным кандидатом на эту должность считается Пол Клемент, работавший ассистентом тренера в Челси, Реале и Баварии.

Читай также: Ливерпуль предпримет последнюю попытку вернуть бывшего спортивного директора

О'Ши будет работать на двух мартовских товарищеских матчах сборной Ирландии против Бельгии и Швейцарии. Помогать ему будет Пэдди МакКарти, который в настоящее время работает ассистентом нового тренера Кристал Пэлас Оливера Гласнера.

Напомним, что на счету Джона О'Ши 118 матчей в футболке сборной Ирландии, что является третьим результатом за всю историю страны.

Он никогда не имел возможность самостоятельно руководить командой, ранее будучи лишь ассистентом в Рединге, Сток Сити, Бирмингеме и сборной Ирландии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед сборная Ирландии

Статьи по теме

Тен Хаг и Рэшфорд перестали общаться из-за разгульной жизни игрока Тен Хаг и Рэшфорд перестали общаться из-за разгульной жизни игрока
Игроки МЮ попросили о выходном после поражения от Фулхэма Игроки МЮ попросили о выходном после поражения от Фулхэма
Ман Юнайтед готов попрощаться с одним из самых дорогих игроков в истории клуба Ман Юнайтед готов попрощаться с одним из самых дорогих игроков в истории клуба
Новое руководство МЮ определилось с возможной заменой Тен Хагу Новое руководство МЮ определилось с возможной заменой Тен Хагу
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити
Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа20:17
"Очень сложно выбрать, я тренировал 40 лет": Венгер собрал своего идеального футболиста
Европа19:57
Правительство Британии не даст денег на новый стадион МЮ
Лига Чемпионов19:47
Моуриньо: Мы с Роналду были уничтожены после полуфинала Лиги чемпионов-2012
Европа19:30
В Реале недовольны реакцией своего новичка на решение Анчелотти
Формула 119:26
Риккардо: Место в Ред Булл в 2025 году - это цель, а не фокус моего внимания
Европа19:05
Экс-защитник Манчестер Юнайтед возглавил сборную Ирландии
Европа18:58
Ассистент Клоппа уже нашел себе следующее место работы
Другие страны18:31
Жители родного города Дани Алвеса просят демонтировать статую футболиста
Европа18:23
Ливерпуль предпримет последнюю попытку вернуть бывшего спортивного директора
Европа18:08
Защитник аутсайдера АПЛ заинтересовал испанский гранд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK