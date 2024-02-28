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Ливерпуль предпримет последнюю попытку вернуть бывшего спортивного директора

Руководство мерсисайдцев хочет видеть на Энфилде специалиста, который помог Юргену Клоппу построить чемпионскую команду.
Сегодня, 18:23
Майкл Эдвардс / https://www.footballtransfers.com/us
Майкл Эдвардс / https://www.footballtransfers.com/us

Ливерпуль предпримет последнюю попытку вернуть Майкла Эдвардса обратно на Энфилд, сообщает Sky Sports со ссылкой на Фабрицио Романо.

Владельцы клуба, Fenway Sports Group, хотят, чтобы Эдвардс взял на себя управление футбольной частью клуба и создал новую структуру, включая назначение нового спортивного директора.

На данный момент экс-спортивный директор "красных" не подает никаких признаков того, что он желает вернуться, но мерсисайдцы попытаются еще раз.

Отметим, что Майкл Эдвардс провел в Ливерпуле 11 лет, прежде чем уйти в мае 2022 года. Он помог организовать один из самых успешных периодов в истории коллектива в качестве спортивного директора.

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После своего ухода Эдвардс взял перерыв от футбола, несмотря на многочисленные предложения со стороны других клубов стать их спортивным директором.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп встал на защиту Челси, который оказался под шквалом критики после финала кубка лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Майкл Эдвардс

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