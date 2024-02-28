Ньюкасл хочет подписать бывшего тренера Баварии

Ньюкасл проявляет интерес к Юлиану Нагельсманну на пост главного тренера. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По его информации, клуб готов предложить Нагельсманну возглавить команду летом, после того как он завершит работу со сборной Германии на Евро-2024.

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Сам тренер пока не определился с будущим и пока не знает, вернется ли к клубной работе после Евро или продлит контракт и останется в сборной.

Напомним, последним клубом Нагельсманна была Баварию, в которой он проработал с июля 2021 года по март 2023-го.

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