Ньюкасл требует солидную компенсацию за своего спортивного директора

Дэн Эшуорт уже попросил "сорок" отпустить его в МЮ.

Ньюкасл готов расстаться с Дэном Эшуортом, но только за солидную выплату, пишет The Telegraph.

Издание утверждает, что функционер обратился к руководству "сорок" с просьбой отпустить его в МЮ.

В клубе решили, что готовы отпустить Эшуорта лишь при одном условии: его будущий наниматель должен заплатить Ньюкаслу не менее 20 млн фунтов.

Пока, насколько известно, МЮ не контактировал с Ньюкаслом касательно перехода спортивного директора. Однако теперь ожидается, что переговоры начнутся в ближайшее время.

Ранее, напомним, МЮ не без труда одолел Лутон.

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