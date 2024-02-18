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Лутон Таун - Манчестер Юнайтед: результат матчу

Очень тяжелая игра для обеих команд.
Сегодня, 20:32
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

В воскресенье, 18 февраля, Лутон Таун принимал дома Манчестер Юнайтед.

Поединок начался с ошибки защитника хозяев, благодаря которой Хейлунд получил выход один на один и открыл счет уже на 1-й минуте. А еще через пять минут датчанин грудью переправил мяч в ворота после удара Гарначо.

Казалось, что МЮ намерен устроить разгром, но Лутон отыграл один мяч еще до 15-й минуты. После этого матч стал очень тяжелым и напряженным для обеих команд. 

Во втором тайме МЮ дважды мог заканчивать этот матч, сначала Бруну, потом Гарначо имели моменты на пустых воротах, но не сумели их реализовать.

До самого конца матча обе команды играли фактически без центра поля, хозяева старались сравнять счет, а гости - закрепить успех. Но все голы этого матча так и остались в первой пятнадцатиминутке, хотя в самом конце Росс Баркли мог спасти Лутон, но мяч попал в перекладину.

Статистика матча чемпионата Англии Лутон Таун - Манчестер Юнайтед

Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Моррис, 14 - Хейлунд, 1, 7

xG: 1.74 - 2.78
Удары: 22 - 22
Удары в створ ворот: 4 - 10
Владение мячом: 56% - 42%

Лутон: Камински - Белл, Ошо, Менги - Даути (Берри, 82), Баркли, Чонг (Кларк, 68), Локонга, Огбене, Моррис - Вудроу (Таунсенд, 68).

Манчестер Юнайтед: Онана - Диогу Далот, Варан, Магуайр (Эванс, 46), Шоу (Линделеф, 45) - Каземиро (Мактоминей, 46), Бруну Фернандеш, Майну, Гарначо, Рэшфорд - Хейлунд (Амрабат, 86).

Предупреждения: Вудроу, 17, Таунсенд, 70, Ошо, 87 - Шоу, 20, Каземиро, 34, Магуайр, 42, Майну, 75, Линделеф, 8

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