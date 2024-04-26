Ливерпуль находится в шаге от назначения нового тренера
Мерсисайдцы почти подписали Слота.
Ливерпуль все ближе к подписанию главного тренера Фейеноорда Арне Слота. Об этом сообщает Sky Sports.
Кубы приближаются к заключению соглашения о работе с 45-летним специалистом. Переговоры продвигаются успешно, однако сумма компенсации пока не согласована.
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Напомним, "красные" предложили 9 млн евро за тренера, однако Фейеноорд хочет больше.
Нынешний наставник мерсисайдского коллектива Юрген Клопп летом покинет клуб.
Ранее стало известно, почему Ливерпуль отказался от услуг Аморима.
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