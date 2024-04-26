Ливерпуль находится в шаге от назначения нового тренера

Ливерпуль все ближе к подписанию главного тренера Фейеноорда Арне Слота. Об этом сообщает Sky Sports.

Кубы приближаются к заключению соглашения о работе с 45-летним специалистом. Переговоры продвигаются успешно, однако сумма компенсации пока не согласована.

Читай также: Спортсмен-вундеркинд поиздевался над фанатами Ливерпуля, вспомнив болезненное поражение Эвертону

Напомним, "красные" предложили 9 млн евро за тренера, однако Фейеноорд хочет больше.

Нынешний наставник мерсисайдского коллектива Юрген Клопп летом покинет клуб.

Ранее стало известно, почему Ливерпуль отказался от услуг Аморима.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!