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Ливерпуль находится в шаге от назначения нового тренера

Мерсисайдцы почти подписали Слота.
Вчера, 22:22
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Ливерпуль все ближе к подписанию главного тренера Фейеноорда Арне Слота. Об этом сообщает Sky Sports.

Кубы приближаются к заключению соглашения о работе с 45-летним специалистом. Переговоры продвигаются успешно, однако сумма компенсации пока не согласована.

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Напомним, "красные" предложили 9 млн евро за тренера, однако Фейеноорд хочет больше.

Нынешний наставник мерсисайдского коллектива Юрген Клопп летом покинет клуб.

Ранее стало известно, почему Ливерпуль отказался от услуг Аморима.

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