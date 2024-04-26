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Спортсмен-вундеркинд поиздевался над фанатами Ливерпуля, вспомнив болезненное поражение Эвертону

Не стоило местной публике освистывать Люка Литтлера.
Сегодня, 15:35
Люк Литтлер / Getty Images
Люк Литтлер / Getty Images

Гений от мира дартса и заядлый фанат Манчестер Юнайтед Люк Литтлер посмеялся над боельщиками Ливерпуля.

17-летний игрок подвергся насмешкам и даже был освистан на M&S Bank Arena в Ливерпуле, где проходил турнир по дартсу.

На своем пути Литтлер уже одолел Гервина Прайса и в полуфинале встречался с Натаном Аспиналлом, которому по ходу партии проигрывал 5-2.

Толпа нчала высмеивать и освистывать Литтлера, но за последнее время юноша научился вести себя на людях, так что он просто жестом напомним счет в мерсисайдском дерби, которое состоялось накануне.

Напомним, Ливерпуль довольно неожиданно проиграл Эвертону со счетом 0:2, о чем и напомним местной публике Литтлер. А после, заведенный, он оформил камбек и ворвался в финал, где уже молчащая толпа с удивлением наблюдала, как вундеркинд не оставил камня на камне от Роберта Кросса.

Ранее также сообщалось, что в МЮ тем временем Рэтклифф продолжает урезать всевозможные льготы сотрудникам клуба.

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