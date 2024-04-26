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Рэтклифф отменил еще часть льгот сотрудников Манчестер Юнайтед

Измнения коснулись финала Кубка Англии.
Сегодня, 11:30
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Джим Рэтклифф продолжает урезать расходы Манчестер Юнайтед, он снова отменил ряд льгот для сотрудников клуба, пишет The Times.

Ранее, напомним, новый совладелец клуба уже начал сокращать расходы, отменив ряд преимуществ руководителей отделов Ман Юнайтед.

Теперь же изменения коснулись финала Кубка Англии на Уэмбли. Ранее сотрудникам МЮ оплачивал билеты, а также проезд на Уэмбли и обратно, предматчевый обед, послематчевую вечеринку и проживание в отеле в Лондоне.

Ранее также сотрудники могли позвать на матч родственников или друзей. Теперь же каждый получит лишь один билет, также им самим придется оплачивать автобус до стадиона, а все остальные преимущества просто исчезли.

Таким образом Рэтклифф старается существенно урезать расходы клуба, а также привить сотрудникам иную культуру работы.

Ранее также сообщалось, что легенда МЮ готовится стать отцом в третий раз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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