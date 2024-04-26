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Легенда МЮ готовится стать отцом в третий раз со своей новой пассией-моделью

Райан Гиггз и Зара Чарльз давно планировали этого ребенка.
Сегодня, 10:55
Райан Гиггз / Getty Images
Райан Гиггз / Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Райан Гиггз вскоре станет отцом в третий раз, пишет The Sun.

Напомним, что личная жизнь валлийского хавбека была довольно насыщенной. Он изменял супруге с женой своего брата, а затем был обвинен в избиение своей бывшей девушки и ее подруги.

При этом от первого брака у Гиггза есть двое детей, а сейчас 50-летний экс-футболист встречается с 36-летней моделью Зарой Чарльз.

Как сообщает таблоид, позднее в этом году пара ждет рождения первого совместного ребенка, которого, если верит друзьям Гиггза, они планировали в течение некоторого времени.

Также отметим, что 36-летняя также не впервые станет матерью, у нее уже есть дочь от предыдущего партнера.

Ранее также сообщалось, что легенды других клубов сыграли благотворительный матч с президентом Франции.

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