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Забил с пенальти: президент Франции Макрон поиграл в футбол с легендами

Благотворительный матч был организован с ценлью помочь детским больницам.
Сегодня, 16:56
Эмманюэль Макрон / Getty Images
Эмманюэль Макрон / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном футбольном матче.

Выставочный поединок прошел в среду, 24 апреля, на поле в Плезире. 

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Президент Франции Макрон отыграл 90 минут и реализовал пенальти, а его команда Варьете одержала победу со счетом 5:3 над командой медицинских работников, тренером которой был Арсен Венгер.

В матче приняли участие звезды футбола: Дидье Дрогба, Дидье Дешам, Лоран Блан, Эден Азар, Кристиан Карамбе, Йенс Леманн, Эммануэль Адебайор, Самюэль Это′О и другие.

Собранные средства с матча будут направлены в благотворительный фонд супруги французского лидера Брижит Макрон, который оказывает поддержку детским больницам.

Напомним, Зинченко трогательно поддержал мальчика, который потерял маму во время российского обстрела.

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